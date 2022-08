Café og hotelejer vil have en handlingsplan til oversvømmelser

Regnen er Jesper Hansen ikke herre over, men han mener, at der kunne være gjort noget for at undgå, at det gik så galt.

- Vi kunne have taget nogle forholdsregler, som kunne have begrænset det. Vi kunne have haft nogle beredskabsplaner, der måske kunne have sikret de her meget følsomme områder, som vi ved, vi har. Det var nok det, jeg havde håbet, der var sket forud for de her hændelser, siger han og fortsætter:

- Det er jo ingen hemmelighed, at vi ved, at vandmasserne bliver større og større og hyppigere og hyppigere. Det har været et kendt problem i byen i 15 år, at dimensioneringen af kloakeringen ikke er tidssvarende. Der har været rigtig meget snak omkring det.