For snart to år siden tog Carlsberg Danmark sit nye vandgenindvindingsanlæg i brug. Ved at genanvende 90 % af alt procesvand fra produktionen har anlægget halveret sit vandforbrug fra 2,9 liter vand til 1,4 liter vand pr. produceret liter drikkevare.



Fødevareindustrien er både herhjemme og i udlandet én af de største forbrugere af drikkevand - som både indgår i de færdige produkter og til rensning af de maskiner, som producerer føde- og drikkevarerne.