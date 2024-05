Chefkok fra Ti Trin Ned er i Helsinki til stjerneuddeling

Chefkokken passer også på ikke at sætte forventningerne for højt.

- To eller tre stjerner, det er overhovedet ikke noget, vi spekulerer i, men vi håber da, at vi får vores ene stjerne, som jeg er meget glad for og stolt over, siger Rainer Gassner



Han peger på, at der er flere udmærkelser, som en restaurant kan opnå ud over de forjættede stjerner. Blot det at blive nævnt i guiden er således en udmærkelse.

Derudover kan restauranter opnå en såkaldt 'Bib Gourmand'. Det er en udmærkelse, som guiden tildeler restauranter, der serverer veltillavet mad til rimelige priser. I 2023 har 15 danske restauranter titlen Bib Gourmand.

Siden 2020 har Michelinguiden også uddelt grønne stjerner til restauranter, der gør en særlig indsats for bæredygtighed.

- Den kunne vi virkelig godt tænke os, men om det er en mulighed, det vil vi se om tre timer, siger Rainer Gassner.

Ceremonien starter klokken 17 og formentligt færdig omkring klokken 19.