- Klokken 02.10 får vi en anmeldelse fra Maritime Assistance Service (Forsvarets farvandsovervågningsenhed, red.) om, at et 100 meter langt containerskib er gået på grund. Vi sejlede ud til skibet, hvor kaptajnen blev anholdt og bragt ind med henblik på at få taget en blodprøve, fortæller vagtchef Kenneth Taanquist.

Skibet var sejlet ud fra havnen i Fredericia, hvor det havde opholdt sig for at losse og laste containere.