Containerskib stødte på grund i går - nu trækkes det fri

Et tysk containerskib, der natten til fredag stødte på grund i Lillebælt, ventes at blive trukket fri lørdag eller søndag.

Det oplyser Fyns Politi lørdag formiddag.

- Skibet på grund ved Strib ventes fritrukket lør- eller søndag, når rederiet har godkendt plan, skriver politiet på Twitter.

Der er også et miljøskib i området, men ingen tegn på lækage fra det 100 meter lange containerskib.

Skibets kaptajn, som blev anholdt fredag, er blevet løsladt igen. Han er dog sigtet for spiritussejlads og for ikke at anmelde grundstødning.

Retten afgør i januar straf og frakendelse, oplyser politiet.