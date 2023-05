Cykelvovehalse reddet med helikopter på indlandsisen

De to er kort forinden blevet hentet fra indlandsisen med en helikopter efter at have forsøgt at blive de første til at krydse Grønlands enorme iskappe på cykel.

Turen skulle egentlig have været 600 kilometer lang, men et uheldigt sammentræf af stridt stormvejr og ekstreme frostgrader satte en stopper for fuldførelsen af den ambitiøse mission.

- For cirka to uger siden begynder vi at lugte lunten, da det ene stormvejr efter det andet rammer os. Vi bliver ramt af 40 graders frost og får de første frostskader i ansigtet. Næse, kinder, fingre, fødder, betændelse i armene, vabler på hælene, og alt ser rigtig mørkt ud, fortæller Nicklas Flenø Mikaelsen

Fredag måtte der trækkes i nødbremsen. En helikopter fløj ud for at hente de to ekstremcykelryttere ud fra den grønlandske indlandsis med 500 kilometer tilbagelagt - 350 af dem til jernhest.