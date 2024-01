Da han var på sit livs mission, fik han andet end oplevelsen med hjem

Selvom han ikke tror, at han og Nicklas igen kommer til at skulle planlægge en ekspedition af samme skala som cykelturen over Grønland, vil han ikke nægte, at de stresslignende symptomer kan risikere at komme tilbage, næste gang han oplever et arbejdspres.

- Jeg er blevet mere bevidst om, at jeg skal lytte til min krops signaler og trække i bremsen, for hvis jeg fortsætter i det tempo og med det mindset, hvor jeg begynder at mærke symptomer på stress, så tager det lige så lang tid og hvis ikke længere at komme igennem, som hvis jeg tager en pause og giver mig selv tid til at lade op, erkender han og uddyber:

- Førhen var vi gode til at holde snuden i sporet og arbejde igennem. Det var sjældent, vi gav os selv lov til at holde fri, men efter at vi er vendt hjem fra Grønland, er vi blevet bedre til at passe på os selv og huske fritiden.