Dårligt psykisk arbejdsmiljø i folkekirken skal ændres

Det er et kursus, der er stablet på benene på baggrund af en større undersøgelse foretaget af Danmarks Radio i august, der viser, at én ud af tre ansatte i folkekirken peger på, at der er et dårligt psykisk arbejdsmiljø præget af mobning, psykisk vold og chikane.

- Ja, der er udfordringer i folkekirken, siger Brian Lymann Iversen, der er ansat som kontaktperson i menighedsrådet i Lejrskov-Jordrup ved Kolding.

Han var mødt op til Krifas trivselskursus for at få gode redskaber til at undgå, at trivslen bliver dårligere i hans branche.