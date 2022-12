Danmark skal være grønnere, men virksomhed skal leje tag ud for at få solceller

Solcelleparker og landvindmøller er tidligere beskrevet som en del af løsningen, men i Taulov oplever en virksomhed, at lovgivningen spænder ben for et grønt tiltag.

I løbet af de kommende år har Taulov Dry Port A/S nemlig planer om at etablere et solcelleanlæg på størrelse med 28 fodboldbaner på taget af de mange lagerbygninger, men reglerne gør, at virksomheden ikke selv kan eje og drive dem.

- Jeg synes, at det er lidt dumt. Hvis det var bølgeenergi eller vindenergi, så måtte vi godt gøre det, så det er jo dybest set besynderligt, hvorfor vi så ikke må med solceller, lyder det fra Jesper Gemmer, der er CEO i Taulov Dry Port A/S.