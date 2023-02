Danmarks største indendørs bådudstilling gør comeback efter fire års nedlukning

Udover delebådskonceptet, har de fremmødte bådentusiaster også haft mulighed for at finde kærligheden til den store bådudstilling. For første gang deltager datingsiden Sejlerdating.dk nemlig på messen.

- Det at sejle er jo en tidskrævende interesse, og for mange af os er det en livsstil, som skaber en masse værdi i vores liv. Og så giver det god mening at have en partner, der deler den livsstil, påpeger indehaver og stifter af Sejlerdating.dk, Lisbeth Rejsenhus.

Lyder Boat Show Denmark som noget for dig, så er messen igen åben for gæster den kommende weekend.