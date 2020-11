Datacenter til milliarder åbner i Fredericia

Det er en af Fredericias største arbejdspladser, der mandag bliver åbnet.

Det forventes, at godt 150 medarbejdere bliver beskæftiget på det store datalager, når det først kommer i fuld drift.

Google fortæller i en pressemeddelelse, at centeret fra første dag vil være CO2-neutralt.

Det skyldes, at Google har investeret i fem solcelleparker, der skal levere de store mængder strøm, som datacenteret kræver.

Fredericias borgmester, Jacob Bjerregaard (S), glæder sig over byggeriet i byen.

- Det at få en af verdens største techvirksomheder til kommunen giver ikke kun arbejdspladser. Det giver også nogle spændende muligheder for samarbejde til gavn for borgere og foreningsliv i kommunen.

Datacenteret er med til at holde de forskellige Google tjenester kørende. Det er for eksempel her, at brugernes billeder og mails bliver opbevaret, skriver Google.