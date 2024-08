De deler adressen og splitter huslejen

Ifølge DMIs vagtchef, så har to vejrstationer i Kolding registreret skybrud med over 15 millimeter nedbør på 30 minutter, og der er, ifølge DMI, faldet 18,3 mm bredt ud i kommunen.

Den store mængde nedbør betyder, at flere viadukter og veje søndag står under vand. Nogle steder så lavt, at uheldige bilister har overset, hvor dybt vandet står som her ved viadukterne under jernbanen ved Bredgade og Vestre Ringgade.

Private videoer på Facebook viser også store mængder vand ved Sydbanegade og Kongebrogade, hvor kloakdæksler er blevet skubbet op af vandet.

DMI advarer om risiko for lokale skybrud og torden søndag formiddag langs den østjyske kyst fra Horsens til og med Haderslev Kommune.