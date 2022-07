Dead Man Dancing: Koldingmusiker hylder sin døende ven med musikvideo

For Martin Dahl handler det om, at han ikke vil lade den visse død stå i vejen for det liv, han har tilbage.

- Det er nok mest det med at få sat et fingeraftryk i livet, og det man sige, at Lasse har sørget for, at jeg kan få lov til på den her måde, siger han om sangen, mens han får en klump i halsen.

Samler venner

Det er dog langtfra det eneste, Martin Dahl har sat i søen i den begrænsede tid, han har tilbage af livet.

28. maj inviterede han venner og bekendte ind på værtshuset Klods Hans i Fredericia til en gratis omgang.