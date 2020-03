Delte billeder af blodplettet kjole hver dag – nu får Kirstine stor ligestillingspris

Mathildeprisen blev uddelt til Kirstine Holst (th.) under konferencen "Let's Talk About Yes, What's Next." Her står hun sammen med Helena G. Hansen (tv.) Foto: Christina Alfthan

- Det er kæmpe, kæmpe stort. Det er en anerkendelse af min indsats og andre, der har delt deres historie.

Sådan siger Kirstine Holst fra Fredericia om Mathildeprisen, som hun fredag har modtaget af Dansk Kvindesamfund.

Konstitueret forkvinde i Dansk Kvindesamfund, Helena G. Hansen, er stolt over at kunne give Kirstine prisen efter hendes vedholdende kamp:

- Med udgangspunkt i sin egen historie har hun gennem to år markeret sig i den offentlige debat og har gjort opmærksom på, hvor uretfærdig voldtægtslovgivningen er.

Delte billeder fra voldtægtssag

Mathildeprisen går til personer, som er med til at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, og her er Helena G. Hansen ikke i tvivl om, at Kirstine er et forbillede.

- Prisen er opkaldt efter forfatter Mathilde Fibiger, der var sin tids største fortaler for kvinders frigørelse, og Kirstine Holst er i høj grad en kvinde af samme kaliber, siger hun.

Kirstine får prisen, efter at hun har råbt op om voldtægtslovgivningen siden sommeren 2019. Her har hun delt billeder dagligt af en hvid, blodplettet kjole fra hendes egen voldtægtssag. Det gjorde hun for at sætte fokus på, at den nuværende voldtægtslovgivning efter hendes mening skulle ændres, så den er baseret på samtykke.



Ændret samtykkelov

Kirstine Holst er stolt over, at hendes opråb har haft en indflydelse. Nu er der nemlig en ny lovgivning på vej.

- Grundlæggende er det som at forvandle noget ondt til noget godt. Det svigt, jeg har oplevet i systemet og i retten, det kommer til at ændre sig nu. Det er en stor lettelse, siger hun til TV SYD.

Det forventes, at regeringen i april fremsætter et lovforslag, hvor voldtægtslovgivningen skal baseres på samtykke.