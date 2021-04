Denne lærer har nu sendt otte elever i finale for forskere

Elev vandt finalen i 2018

For to år siden vandt en af hans elever, Emma Weiss Nielsen, forskerfinalen med sin muh-sik til malkekøer, så de giver mere mælk. Men hvordan det kommer til at gå i år til finalen på søndag, er svært at sige.



- Det kan være en af mine elever. Det kan også være, de ikke vinder noget som helst. Og det betyder faktisk ikke så meget, for de er ikke med for at vinde, de er med for at få oplevelsen og få lov til at arbejde med noget, der interesserer dem.



Der er i 'Unge Forskere' præmier for mere end 300.000 kroner.