Også Sydøstjyllands Politi er rykket ud i forbindelse med branden, oplyser vagtchef John Skjødt fra Sydøstjyllands Politi.

- Det er ikke umiddelbart noget stort, men det er klart, at det er et sted, hvor der hurtigt kan ske en udvikling. De har et meget professionelt internt brandvæsen, fortæller vagtchefen.