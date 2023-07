Derfor skal du med togbus i Fredericia den kommende uge

Banedanmark har de sidste år været i gang med en større fornyelse af togsporene i Danmark. I aften begynder en stor del af arbejdet, og derfor skal man i togbus mellem Fredericia og Slagelse.

Spørger man områdechefen for DSB Togdrift, Leif Fabrin, så vil arbejdet føre til forlængede rejsetider for passagererne, når man skal ombord i en bus fremfor et tog.

- Det vil naturligvis give længere rejsetider. Jeg vil råde de rejsende til at tjekke rejseplanen, fordi der er ændrede tider, og så skal man huske, at man ikke må have cykler med i togbussen, siger han.

Mellem Fredericia og Slagelse vil det ikke være muligt at køre med tog fra lørdag aften klokken 22 til søndag den 30. juni.

Arbejdet sker nu, fordi der ifølge DSB er færrest rejsende med toget grundet sommerferie.