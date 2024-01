Det bliver endnu større nu - Fredericia får besøg af den nye kongefamilie

Det sker, når byen er vært for Royal Run.

- Vi havde i forvejen set frem til at være vært for Royal Run. Nu bliver det en endnu større oplevelse med udmeldingen i går. Uanset hvem, der kommer, er det med en ny rolle. Det bliver en ny og helt særlig oplevelse, siger Steen Wrist, borgmester i Fredericia (S).

Opbakningen til motionsløbet har været enorm. Alle 12.500 startnumre til Royal Run i byen blev udsolgt på under et døgn, da de blev sat til salg i begyndelsen af november. Det kommer ikke bag på Steen Wrist.

- Vi er jo Frederiks by. Det var jo Frederik den 3., der i sin tid gav ordre til etableringen af Fredericia. Vi har en selvforståelse i byen af det. Der er særlige bånd mellem byen og kongehuset, siger han.

Han mener, at Danmarks kommende konge kommer til at gøre det godt. I februar 2023 besøgte kronprinsen byen for at åbne DM i Skills, hvor unge håndværkere dyster.



- Han vil være en helt anden regent. Det var imponerende, hvordan han var i øjenhøjde med de unge og stillede relevante spørgsmål til alle fag. Han er nysgerrig, interesseret og aktivt lyttende. Det er en præstation i sig selv at kunne være tilstede i nuet på den måde i disse tider, hvor alle ellers har hovederne i en skærm, siger borgmester Steen Wrist (S).