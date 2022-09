Det lokale hjemmeværn bevogter militært udstyr til international mission

- Her er en havnedybde og nogle faciliteter, så der både er plads til at få kampvognene ombord på skibet, og også giver muligheder for at etablere et sikret område i det omfang, det er nødvendigt, for at vi kan løse den sikkerhedsmæssige del af opgaven, siger Gunnar Arpe Nielsen, der er generalmajor i Hæren.

Flere syddanske områder

Operationen er varetaget af Forsvaret, men det lokale hjemmeværn er med til at løse opgaven på havnen.

- Der er et behov for, at vores soldater passer på det materiel, så der ikke sker noget med det, før det kommer frem til Estland, fortæller Lars Åge Knudsen, der er oberstløjtnant og hjemmeværnsdistriktschef i Syd- og Sønderjylland.