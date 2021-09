Det var en drøm, som nu er brast: Lille hus står ikke længere

Billedet af et enkelt hus, der er undsluppet lavastrømmen fra vulkanen Cumbre Viejo på den kanariske ø La Palma, er set af rigtigt mange mennesker. Det ligner noget, der er for godt til at være sandt, og nu tyder det på, at det desværre også er tilfældet.