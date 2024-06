Direktør fik besked om Champions League-plads fra venner og bekendte

Fredag kunne 31-årige Tom Johansen fra værestedet Reperbanen i Aabenraa, stille sig øverst på podiet ved Danmarksmesterskabet i Dart for Væresteder til DIF DM-ugen i Herning. I duel med cirka 50 andre værestedsbrugere ved dartskiven lykkedes det sønderjyden at sejre, men at Tom i darten har fundet en glæde og mod på at bevæge sig ud i større menneskemængder, er en sejr i sig selv:

- Normalt vil det være svært for mig at tage afsted til noget, hvor der er mange mennesker, men til dartstævnerne kender jeg efterhånden alle, der er med, og det giver en tryghed. Det gør mig glad, når jeg kan tage afsted og få en succesoplevelse på trods af det, som er svært, fortæller Tom Johansen i en pressemeddelelse fra DIF.

Toms hverdag er besværet af kampe med tanker og stemmer, som følge af diagnosen paranoid skizofreni, der videre resulterer i vrangforestillinger og hallucinationer. Her kommer darten ind i billedet som et positivt frirum fra værestedsbrugernes ofte svære liv og giver dem mulighed for at blive en del af tilværelsen uden for værestederne.

“Win-win-win-samarbejde”

Tom og de øvrige værestedsbrugere fik øjnene op for dart via et samarbejde mellem Landsforeningen af Væresteder og Dansk Dart Union. Dette samarbejde løber over flere år og betyder, at dartunionen lægger rammer til det årlige afslutningsstævne DM i Dart for Værestæder. Ydermere giver det brugerne på værestederne mulighed for at komme ud i klubber med bedre faciliteter, fremfor blot midlertidige dartskiver hængt op på værestederne.

Samarbejdet opstod, da Landsforeningen for Væresteder forrige år blev kontaktet af Dansk Dart Unions formand, Henrik Vestbo, der havde hørt om foreningens afholdelse af DM i dart. At de to har slået sig sammen, er en udpræget succes:

- Vi ser det som et win-win-win-samarbejde: Værestedsbrugerne oplever et frirum, hvor de kan være aktive sammen med andre, i Landsforeningen af Væresteder får vi gladere medlemmer, og dartunionen kan være med til at gøre en forskel for en sårbar målgruppe og på sigt få flere medlemmer i deres foreninger, så det er rent win-win-win, fortæller Nico Hansen, programleder for Sport for LIVET hos Landsforeningen af Væresteder.