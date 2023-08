DM i kørestol i den kommende weekend

Hvis der fandtes et DM i at være inkluderende, så ville kørestolsrugby vinde det. Et pointsystem sikrer, at kvinder og mænd kan konkurrere på lige fod, og det samme kan meget bevægelseshæmmede og mindre bevægelseshæmmede.

I weekenden skal de bedste fra hele landet mødes i Fredericia, og Bredballe Bucks Reds er med. Kristoffer Kristensen er godt nok fra Askov, men spiller i Bredballe, for udbuddet af klubber er endnu begrænset.

- Det er en genial sport. Man får brugt noget energi og kommer af med nogle aggressioner, fortæller den tidligere top-gymnast, Kristoffer Kristensen.