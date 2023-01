Her deltager Emma Kathrine Hjorth Sørensen fra Horsens, som sammen med fem andre smørrebrrød- og cateringelever, skal dyste i at lave den bedste smørrebrød.

DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Omkring 300 unge er med som deltagere, hvor de kæmper inden for de forskellige fag om at blive landets bedste.



Kronprins Frederik åbner DM i Skills om torsdag den 2. februar.