Drømmen om børn går næppe i opfyldelse for kendt landmandspar

Da parret medvirkede i det populære datingprogram, og Ole Larsen gav vært Lene Beier en rundtur på gården uden for Fredericia, præsenterede han den som ”et kæmpe sted med plads til mange børn. Fire-fem-seks stykker, hvis det skulle være".

Men det skulle det ikke.

- Vi har ikke behøvet at bruge penge på prævention, for der sker ingenting, og det er eddermame en kamel at sluge for mig. Jeg havde bestemt håbet, og på alle mulige måder forventet, at få børn med Ole Larsen. Men det er ikke sket, siger Sigrid Lund-Jensen.