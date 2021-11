Droner holder øje med de store broer

Afløser traditionelle droner

- Vi har tidligere prøvet at arbejde med mere traditionelle droner. Men her havde vi udfordringer i form af en ineffektiv og risikabel arbejdsproces for selv de mest dygtige dronepiloter, lange behandlingstider for foto-grammetri og i sidste ende dårlig kvalitet af 3D-modellen, siger projektleder ved Vejdirektoratet, Rasmus Bang.

Med den autonome drone kan eftersynsingeniører udføre inspektioner af højere kvalitet på kortere tid og med minimal pilotuddannelse. Dronen kan ydermere navigere autonomt i vanskeligt tilgængelige områder af en motorvejsbro indvendigt i broen og tæt på lejer ovenpå brosøjlerne.