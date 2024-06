Dronning Margrethe deltager i særligt 175 års-jubilæum

Det oplyser Fredericia Kommune på sin hjemmeside.

H.M. Dronning Margrete deltager i Mindegudstjenesten i Sct. Michaelis Kirke, og overværer derefter, at processionen går i gang fra Meldahls Rådhus.

- Et jubilæumsår er en særlig anledning, og derfor glæder det mig også, at H.M. Dronning Margrethe deltager i fejringen af vores garnisonsby. Historisk er Fredericia knyttet til Kongehuset helt tilbage til 1650, hvor Kong Frederik den 3. grundlagde Fredericia som kongelig fæstningsby. Vi glæder os hver gang repræsentanter fra Kongehuset besøger vores by, siger borgmester Christian Bro (Soc.dem.).



22.000 Slesvig-holstenske var gået ind i Danmark under Treårskrigen (1848-1850) og havde belejret Fredericia uden for byens volde.

Men 6. juli stormede danske tropper ud af voldens porte, og i et udfald lykkedes det danskerne besejrede de invaderende slesvig-holstenske soldater.