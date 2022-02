Det er nu muligt at køre på et enkelt spor på strækningen mellem Fredericia og Odense.

Det betyder, at togene igen kører med undtagelse af regionaltogene, og derfor har DSB indsat regionale togbusser mellem Odense og Fredericia frem til torsdag middag.

Det oplyser DSB torsdag morgen klokken 5.45.

Onsdag væltede et træ over skinnerne ved Tommerup, hvilket gjorde, at al togdrift blev indstillet mellem Fredericia og Odense.