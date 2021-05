Efter møgsager: Borgmester afviser at give indsigt i Fredericias havn

Skeptisk borgmester

Fredericias borgmester, Steen Wrist Ørts (S), har tidligere udtalt, at han går ind for størst mulig åbenhed og transparens. Han har ikke ønsket at lade sig interviewe til TV SYD, men i en skriftlig kommentar er han skeptisk over for Enhedslistens kommende forslag.

- ADP A/S er i et særdeles konkurrencepræget marked blandt andet med andre store havne. Derfor drives ADP og en række andre større havne i aktieselskabsform, der sikrer konkurrencevilkår, som matcher det marked, de opererer i. Det stiller ADP i en urimelig situation, hvis den skal underlægges krav om åbenhed, som konkurrenterne ikke er underlagt, skriver han til TV SYD.

Han påpeger, at ADP ”ikke driver forvaltning og derfor ikke kan sammenlignes med et kommunalt selskab, som driver forvaltning”.

ADP A/S satte rekord i 2020, hvor havneselskabet omsatte for godt 131 millioner kroner, og der var et overskud på knap 67 millioner efter skat.