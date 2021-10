Efter møgsager: Nu får Fredericia en whistleblower-ordning

Efter en række møgsager og farvel til topledelsen får Fredericia Kommune nu en whistleblowerordning.

Dermed bliver det muligt at indberette det anonymt, hvis man ser ting, som ikke følger reglerne i kommunen.

Alle kommuner skal indføre en whistleblower-ordning efter krav fra EU. Men særligt i Fredericia giver det mening, erkender borgmester Steen Wrist fra Socialdemokratiet.

- De interne afdækninger har vist, at der er behov for en whistleblower-ordning, hvor man kan indberette uregelmæssigheder anonymt. Men ordningen skal ses som et supplement til den samarbejdsstruktur, vi har i hverdagen medarbejdere og ledere imellem, siger han.

Kommunen oplyser, at den nye ordning blandt andet kan bruges til at indberette lovovertrædelser, grov omsorgssvigt samt ting, som er til fare for enkeltpersoners helbred og sikkerhed.



Forslag blev stemt ned

For to et halvt år siden stillede Enhedslisten et forslag i byrådet om at få en whistleblower-ordning, men det blev stemt ned af et stort flertal. Nu glæder Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz sig over, at det endelig bliver til noget.

- Det er noget, vi har kæmpet for længe. Så vi er glade for, at medarbejdere og eksterne leverandører nu har en kanal, hvor de kan komme med deres indberetninger anonymt, siger hun.

Møgsager på stribe

I tæt på et år har Fredericia Kommune været præget af massiv uro. Blandt andet blev tidligere borgmester Jacob Bjerregaard (S) meldt til politiet for misbrug af sin position, da han og hans kone købte en byggegrund af kommunen.

Jacob Bjerregaard er også anmeldt for at have haft en så nær relation til tidligere kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe, at det var en overtrædelse af styrelsesloven og straffelovens § 157, der begge handler om habilitet.

Denne relation gjorde en anonym medarbejder opmærksom på i en mail allerede i oktober 2019, men ingen reagerede på hans henvendelse.

Kommunen har fyret Annemarie Zacho-Broe på gråt papir. Desuden blev tidligere økonomidirektør Tommy Abildgaard og stabschef Charlotte Walkusch begge hjemsendt og opsagt.