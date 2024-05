Efter seks år, 154 kampe og syv mål er det slut

Den 2.juni løber han på banen for sidste gang, når FC Fredericia møder Hobro IK.



Det skriver klubben i en pressemeddelelse.



- Jonas Dal hentede mig til klubben i 2018, og da jeg kom, genfandt jeg straks glæden ved fodbold. Specielt sammenholdet og fællesskabet havde jeg ledt efter. Dengang var halvdelen af truppen på deltidsaftaler, og nu her seks år senere er alle fuldtid, og der er samtidig blevet opgraderet på både faciliteter, Monjasa Park og dagligdagen i klubben, siger Nicolaj Ritter.

I de seks år, Nicolaj Ritter har været en del af truppen, er det blevet til 154 kampe og syv mål.



- Vi har været utrolig glade for, at Nicolaj har været hos i seks år. Kva hans erfaring og alder har han været et roligt omdrejningspunkt - specielt i de seneste par sæsoner. Vi kommer til at savne Ritter og skylder ham en stor tak for indsatsen, både på og uden for banen, siger Stig Pedersen, direktør i FC Fredericia.