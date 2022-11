Sagen er endt med et forlig, hvor Fredericia Kommune yder en tort-erstatning på 75.000 kr. i sagen til den tidligere kommunaldirektør i erkendelse af, at kommunens håndtering af at både forløbet og processen ikke var i orden.

- Dette beløb er markant højere, end vi tidligere har set i ansættelsesretlige sager, og markerer sagens alvor, siger advokat Pernille Backhausen, der har ført sagen på vegne af Djøf og den tidligere kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe.