Eksborgmester med møgsager bliver særlig rådgiver for skatteminister

Den tidligere socialdemokratiske Fredericia-borgmester Jacob Bjerregaard er ny særlig rådgiver for skatteminister Jeppe Bruus (S).



Det oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Jacob Bjerregaard stoppede som borgmester i december 2020. Efter sit stop blev han ramt af en række sager, der blandt andet handlede om borgmesterens køb af en attraktiv byggegrund på favorable vilkår.

Desuden skulle den tidligere borgmester have hjulpet sin kone til et topjob i kommunens havneselskab og haft et - ifølge flere af kommunens medarbejdere - for tæt og upassende forhold til kommunaldirektøren, der siden er blevet afskediget.

Manglende beviser

Jacob Bjerregaard og kommunens tidligere kommunaldirektør kunne i juni sidste år dog ånde lettet op.

Duoen undgik at blive tiltalt og retsforfulgt i sagen om forsømmelser og et køb af en byggegrund. Det oplyste Sydøstjyllands Politi. Årsagen: Manglende beviser til at få de to dømt.