EL foreslog åbenhed i havneselskab: Ærgrer sig over nye sager

Kritiske sager er under opsejling om havneselskabet ADP. Sagerne kommer frem via en stak bilag fra en whistleblower, og det ærgrer Cecilie Roed Schultz (EL), som sidder i Fredericia Byråd.

Nye oplysninger om ADP har fået byrådet i Fredericia til at indlede en undersøgelse af selskabet.

- Det er ødelæggende for tilliden til vores kommune og demokrati, når der er virksomheder, som ejes af kommunen – og dermed borgerne – der både har en usund kultur og er hermetisk lukkede, siger hun.

Har ikke set bilag

Byrådsmedlemmet har dog ikke selv set de omtalte bilag. Men efter en række møgsager i Fredericia Kommune har hun efter eget udsagn lært, at hun har pligt til at handle på rygter.

- Jeg vil ikke drage nogen konklusioner, før jeg har set den redegørelse, vi har bestilt. Men jeg har indtryk af, at vi står med meget troværdige og meget alvorlige anklager, siger hun efter et ekstraordinært byrådsmøde tirsdag morgen.

Forslag om åbenhed blev nedstemt

Efter en række sager relateret til eks-borgmester Jacob Bjerregaard har der været kritik fra Enhedslisten og De Konservative. De mener, at man bør kunne søge aktindsigt i havneselskabet ADP, da det er kommunalt ejet.

Enhedslisten stillede forslaget på et byrådsmøde ved seneste byrådsmøde den 28. juni. Forslaget lød på, at man som kommune skal kunne give aktindsigt til pressen og borgerne.

Alle i byrådet stemte dog imod forslaget. Det undrer Tommy Rachlitz Nielsen, der er spidskandidat for De Konservative.

- I og med at byrådet ikke har noget ønske om at åbne for aktindsigt, så må det være fordi, de ikke hører det samme, som vi hører på jungletrommerne. Ellers er det en hemmelighed, men det tror jeg simpelthen ikke på, at det nuværende byråd kan finde på, siger han.

Vender hver en krone

Emnet blev løftet igen for nylig, fortæller Cecilie Roed Schultz.



- Jeg har i sidste uge udtrykt min bekymring over, at byrådet ikke har mulighed for at føre kontrol med ADP. Eksempelvis ved, at de udpegede bestyrelsesmedlemmer ikke må videregive informationer og viden fra ADPs bestyrelsesmøder til resten af byrådet, siger hun.

I Fredericia Kommune bestilte man i foråret en advokatundersøgelse af flere forhold vedrørende den tidligere borgmester Jakob Bjerregaard. Det er på baggrund af de sager, at Enhedslistens byrådsmedlem foreslog mere åbenhed i ADP.

- I Fredericia kommune vender vi hver eneste krone. Og vi kæmper med at få mere åbenhed, så vi kan genoprette noget af den tillid, som vi – helt berettiget – mistede som følge af borgmester-sagen. Så er det svært ikke at blive vred og skuffet over sådan en sag her, siger Cecilie Roed Schultz.