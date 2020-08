To elever på politiskolen er smittet med corona

Lørdag og søndag blev henholdsvis en mandlig og en kvindelig elev på politiskolen i Fredericia testet positive for coronavirus.

Det fik mandag den konsekvens, at de to klasser, hvori de smittede går, blev sendt hjem sammen med en tredje klasse, der havde været på øvelse med en af de smittede.

- Vi har fulgt instrukserne fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Eleverne i de tre berørte klasser er blevet bedt om blive testet udenfor skolen, mens vi mandag her på skolen fået testet alle skolens 345 øvrige elever og ansatte, oplyser afsnitsleder på Politiskolen Vest i Fredericia, Bent Hedeager Nielsen.

Region Syddanmark stillede en mobil testenhed op på skolen - og tirsdag eftermiddag er der kommet svar på 75 procent af prøverne.

- Der er ikke fundet flere smittede. Vi regner med at have de sidste svar onsdag. Undervisningen fortsætter for alle andre end eleverne i de tre hjemsendte klasser, siger Bent Hedeager Nielsen.

I sidste uge blev flere elever og lærere på politiskolen i Brøndby testet positiv for corona.