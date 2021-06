Facebook erkender: Det var en fejl at slette video om Holocaust-overlever

Mangler en forklaring

Thomas Kvist Christiansen er glad for at Facebook erkender fejlen, men mener samtidig, at der mangler en forklaring på, hvorfor foredraget blev slettet.

-Sagen bør efter min mening langt fra slutte her. Det er nemlig kun takket være et vist mediepres fra både Danmarks Radio (P4 Trekanten i Vejle), Fredericia Dagblad og TV-Syd, at der er kommet en officiel kommentar fra Facebook - og en beklagelse overfor mig, skriver Thomas Kvist Christiansen på Facebook.