Familie strandede på Bahamas – nu er de vendt hjem efter sejltur over Atlanten

Fredag kunne familien Neigaard endelig se en ende på et eventyr, der blev noget anderledes end planlagt. Og begejstringen over at være i mål var ikke til at tage fejl af:

- Vi er ret oppe at køre over, at det lykkedes. Vi vidste, at det ville blive mega hårdt, men det blev også en kæmpe sejr, fortæller Bruno Neigaard, der fredag ankom til Skærbæk Lystbådehavn med sejlskibet Johanne Louise.

Hjemkomsten til det danske er værd at fejre, fordi familien fra Vester Nebel for tre måneder siden var strandet på Bahamas.

Her var de i gang med et eksotisk sejlereventyr, da covid-19 i marts måned ændrede alt.

Pludselig var mulighederne få. De kunne ikke flyve hjem, og i juni måned ville den atlantiske orkansæson begynde og vare indtil maj 2021, så det heller ikke var muligt at sejle i den periode.

Derfor stod familien i marts måned og skulle træffe en hurtig beslutning.

- Resten af turen blev til en kamp for at komme hjem. Nu var vores eneste mulighed at sejle over Atlanten, selvom det slet ikke var meningen, at min kone og børn skulle være med til at sejle så lange strækninger. Der har vi normalt ekstra mandskab på båden til at hjælpe. Så det var en vild beslutning at tage, fortæller Bruno Neigaard, der dog endte med at få selskab af et andet dansk par på hjemturen.

Hjem til det danske med bump på vejen

Hjemrejsen over Atlanten blev heller ikke uden vanskeligheder. Selve sejladsen gik egentlig udmærket, fortæller Bruno Neigaard. For på sejlturen var der en skipper, der satte retningen og dagsordenen.

Det var først, da sejlskibet stod stille og lagde til kaj ved Azorerne, at den daglige bådfred blev udfordret.

- Det var egentlig planen, at vi kun skulle være der i to overnatninger, men vi kunne først sejle videre efter en måned på grund af vejret. Og vi måtte ikke gå i land på grund af covid-19. Det var simpelthen forfærdeligt, siger Bruno Neigaard og griner.

Men efter tre måneders uventet eventyr kunne familien igen sætte fødderne på dansk jord fredag eftermiddag, hvor de fik en varm modtagelse af venner og familie.

Og efter den lange rejse er der noget helt særligt, som Bruno Neigaard glæder sig til.

- Leverpostej og rugbrød. Det er jo det, man higer efter. Det er symbolet på, at man er kommet hjem til Danmark igen.