Fanbusser indtager Aalborg: Vi laver det ægte, røde mirakel

Ultras på lægterne

De begyndte at tælle ned onsdag aften, hvor de nappede en sejr. I dag skal slaget stå i den tredje og altafgørende kamp. Fangruppen HK Ultras udgør 100 mand af de i alt 338 fans, der benytter busserne.

Bannerfører er formand Anders Holm, der trods status som underdog, stadig tror på miraklet.

- Aalborg er favoritter, men vi tror på det. Jeg synes, at efter den første kamp, hvor vi taber, der lærer vi rigtig meget. Nu har vi taget sejren hjemme og har momentum. Vi kan lave miraklet i dag, fortæller han.

Selvom eventyret måske stopper i dag, så er der stadig masser, de kan bruge kampen og oplevelsen til.

- Vi har taget et syvmileskridt frem. Vi er gået fra at være en del af slutspillet til nu at være blandt de sidste fire. Det er en kæmpe indsats og er flot af de røde drenge. Vi høster dyrebar erfaring i de her afgørende kampe på højeste niveau. Det kommer til at hjælpe os med at beholde pladsen i toppen af dansk håndbold, siger formanden.

Kampen spilles søndag kl. 16.00. Første kamp endte med en stort nederlag til Fredericia på 31 - 22. Anden kamp, som har ledt til det tredje opgør, endte en smule overraskende 30 - 29.