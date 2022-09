- Jeg kunne med det samme se, at de fire-fem kasser fyrværkeri, der også rummede andre typer skyts, skulle fjernes af fagfolk, så min kollega og jeg slog alarm, fortæller Carsten Hansen, der er medarbejder på genbrugspladsen, til Fredericia Dagblad.

Bomberyddere fra kasernen i Skive blev tilkaldt for at bortskaffe de mange krysantemumbomber på forsvarlig vis. De to kvinder var ifølge avisen uvidende om, at det var farligt fyrværkeri, de havde i bagagerummet.