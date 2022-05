FC Fredericia sætter rekord hvert år

Stabilitet, ikke stilstand

Han har haft ledende roller i klubben i 26 år, de fleste af dem som direktør. Og selv om FC Fredericia er blevet ”stående på perronen”, så har klubben ikke stået stille.

- Vi har udviklet os fra amatører og fyraftensprofessionelle til at have en hel trup på fuld tid. Og vi er flyttet fra det gamle stadion herud til Monjasa Park, hvor stadion mere og mere gøres klar til, at vi kan leve op til Superligaens krav. Fodbolden flytter sig hele tiden, og vi skal arbejde hårdt og udvikle os bare for at følge med, siger Stig Pedersen.