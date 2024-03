Fejl i budgettet slipper kommune for at spare millioner på skoleområdet

Det skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelelse.

Tidligere viste en opgørelse over skolernes økonomi, at man skulle finde besparelser for 18,6 millioner kroner efter nye beregninger fra Børne- og Skoleudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

- Jeg er selvfølgelig træt af, at der har været fejl i budgettet. Omvendt er jeg glad for, at systemet har opdaget det, så vi får bugt med noget af det, der har ramt os tidligere, siger Rune Wentzel Helms, chef for Økonomi- og IT.

Det var en budgetpost til rengøring på skolerne i kommunen, der blev talt med to gange, som udgjorde fejlen.