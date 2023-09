Fiskebørnehaver skal bringe naturen tilbage til Lillebælt

Naturpark Lillebælt opsatte i samarbejde med det franske selskab Ecocean 56 såkaldte fiskebørnehaver. Også kaldet for biohuts.

En fiskebørnehave består af bure lavet af stål. Dem har man fyldt op med østersskaller og sænket ned i vandet fra vægge og broer for at skabe et nyt økosystem til de fisk, der bor i havnene.

- Skallerne bliver begroet med en masse forskellige former for vegetation, og der indfinder sig smådyr, og dermed formodentlig et livs- og fødegrundlag for de fisk, som opholder sig i området, fortæller Jon Svendsen, der er seniorforsker hos DTU Aqua.