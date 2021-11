Flere tog aflyst på grund af nedrevet køreledning

Banedanmark fortæller, at køreledningen kan være faldet ned, men at man forventer, at være færdig med reparation af køreledningen omkring klokken 16:00. Indtil da forsætter togdriften i det modsatte spor.

Første bus fra Odense kører kl. 12:10, og standser ved alle stationer. Fra Fredericia kører den første togbus klokken 12:35, og stander ved alle stationer til Odense.

Det er ikke første gang, at der er problemer med en nedrevet køreledning. Den 22. oktober var der lignende problemer Den 22. oktober var der et lignende problem med en nedrevet køreledning på det vestlige Fyn.

DSB oplyser, at togbusserne er bestilt, men de ikke ved, hvornår de er fremme.