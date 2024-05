Folketingskandidat smækker med døren og kalder partifæller "forfalskede"

- Den opbakning, man skal have i et parti for at vinde et valg, eksisterede simpelthen ikke bredt i partiet, særligt flertallet af byrådsgruppen var brutale ... Jeg er færdig med politik, og tror ikke på, at de politikere vi har, besidder evnerne til at lede Fredericia, skriver Andreas Dyhrberg Andreassen i en artikel i sit eget medie Fredericia Avisen.

"Storhedsvanvid"

Nu har Andreas Dyhrberg meldt sig ud af politik. Det gør han med kraftig kritik af sine nu tidligere partifæller, som han kalder "håbløst uengagerede i Fredericias fremtid".