Fondsmidler står bag forskningsprojekt om krig og kriser

Forskningsprojektet ”At håndtere kaos” har netop modtaget 950.000 kroner fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og 1,2 millioner kroner fra Augustinusfonden.

Det betyder, at forskningsprojektet er fuldt finansieret og begynder til september, hvor forskere fra de tre museer skal granske 1600-tallets krige og kriser.

- Det er yderst interessant, at museerne i Fredericia i samarbejde med kollegaer fra Vejle og Kolding nu skal være med til at kaste nyt lys på noget, der desværre stadig er aktuelt den dag i dag – nemlig krig og kriser, siger Peder Tind, der er formand for Fredericia Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg.