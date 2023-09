For tredje år i træk har kommunen været tæt på at spare deres fællesskab væk

- Men hvis demensområdet er så vigtig for jer, hvorfor bliver forvaltningen så ved med at pege på, at Demensfællesskabet ville kunne spares væk?



- Vi har et rimeligt pænt serviceniveau på demensområdet i Fredericia, og så er det måske nærliggende at kigge ind i. Men vi har faktisk givet håndslag på, at de forskellige medarbejdere ikke gentagne gange år efter år skal optræde i et sparekatalog. Nu er det område fjernet de kommende år, siger han.