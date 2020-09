Forkæmper for samtykkelov: Det er en historisk dag

Regeringen og de tre støttepartier De Radikale, SF og Enhedslisten, er enige om at indføre en ny voldtægtslov baseret på samtykke.

De fortalte justitsminister Nick Hækkerup (S) og partiernes retsordførere tirsdag eftermiddag på et pressemøde.

Når den nye lov er på plads, skal begge parter give samtykke til en seksuel aktivitet, ellers vil der være tale om voldtægt. Det kommer også til at gælde i parforhold.

Det vil sige, at man altid skal sikre sig, at den, man har sex med, også har lyst til at have sex.

- Det her er simpelthen historisk. For mig er det en lige så vigtig milepæl, som da vi fik fri abort, siger Kirstine Holst, der fulgte pressemødet på tv med stor opmærksomhed.

Kirstine Holst fra Fredericia har gennem to år markeret sig i den offentlige debat og gjort opmærksom på, hvor uretfærdig voldtægtslovgivningen efter hendes mening er.

Siden sommeren 2019 har hun delt billeder af en hvid, blodplettet kjole fra hendes egen voldtægtssag. Det gjorde hun for at sætte fokus på, at den nuværende voldtægtslovgivning efter hendes mening skulle ændres, så den er baseret på samtykke. En indsats som hun har fået Dansk Kvinde samfunds Mathilde-pris for.

- Det er den helt rigtige beslutning, som Folketingets flertal i dag er blevet enige om. Passivitet er ikke - og har aldrig været - samtykke. Det er en menneskeret at bestemme over sin egen krop, og det gør kravet om samtykke nu muligt, siger Kirstine Holst.

SF ønsker særligt voldtægtspoliti

Også SFs retsordfører Karina Lorentzen, Kolding, kalder beslutningen for en milepæl for beskyttelsen af voldtægtsofre.

- SF og jeg selv har kæmpet med næb og kløer for det her, siden vi præsenterede ideen i 2008, og nu kan vi endelig levere den. Det er ganske enkelt historisk.

SF vil også have en særlig efterforskningsenhed, som kan tage sig af sager om vold og voldtægt mod kvinder, og opbygge den specialviden som skal til for at efterforske dem.

- En samtykkelov kommer kun til at virke, hvis efterforskningen følger med. Vi forhandler politiforlig lige nu , og jeg synes, vi skal gøre arbejdet med at beskytte voldtægtsofre færdigt ved at sørge for særlige politienheder, der kan efterforske voldtægt og sikre, at samtykkelovgivningen kommer til at få fuldt gennemslagskraft i virkeligheden, siger Karina Lorentzen.