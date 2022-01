Forsyningselskab har fundet frem til årsagen bag strømnedbrud

- Vi har et kabel i jorden, der er ved at brænde over. Den fejl og den skæve belastning gør, at nødgeneratoren står af, siger Charles Nielsen.

De berørte områder var blandt andet husstande på Baldersvej, Egeskovvej, Havepladsvej, Heimdalsvej, Huslodsvej, Jasminvej, Krokusvej, Liljevej, Nymarksvej, Odinsvej og Thorsvej.