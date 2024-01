Det skriver DSB på deres hjemmeside.

Det skyldes, at Banedanmark er nødt til at udføre et akut sporarbejde ved en banedæmning mellem Børkop og Vejle.

Det betyder, at regionaltogene er aflyst mellem Fredericia og Århus. De erstattes med togbusser mellem Vejle og Fredericia.

Ifølge DSB håber man på, at der er normal kørsel fra onsdag.