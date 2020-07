Forurening: Plejehjem og cafeer må hamstre vand i Fredericia

Plejecenteret Øster Elkjær

Ea Seeger Hanmann, centerleder

- Natten til lørdag blev jeg kontaktet og fik at vide, at vandet var forurenet her på plejehjemmet. Jeg aftalte med nattevagterne, hvordan de skulle forholde sig. Og så gik de i gang med at koge vand, så de havde til resten af natten og det, der skulle bruges om morgenen.

- Lørdag morgen kørte jeg i Netto i Børkop og tømte, hvad de havde af 2-liters vandflasker med rent vand. Der var 380 liter, og dem har jeg så været herinde på plejehjemmet og fordele.

- I dag, søndag, skal jeg finde noget mere vand, da vi stadig ikke må drikke vandet fra hanen. Både de ældre og personalet skal have noget at drikke, så vandet skal bruges til saftevand, te og kaffe. Og her på demensafdelingen skal de ældre også have børstet tænder i det her vand, for vi ved ikke, om de sluger det.

- Det er, hvad der kan ske, og så må vi tage det derfra. Jeg har været her i 11 år, og det er første gang, jeg har oplevet det. Så det er heldigvis ikke noget, der sker så tit.

- De vejer godt til, sådan 380 liter vand, men jeg havde gudskelov min mand med, så han kunne hjælpe med at slæbe. Og så hjalp personalet selvfølgelig også. Nu skal vi afsted for at købe mere vand, så vi er sikre på, de har til de næste par dage.

Tobias Ellegård Nielsen, Superbrugsen i Erritsø

- Vi har udsolgt på alt naturligt vand, så der er kun danskvand tilbage på hylderne. Vi får først leveret nye forsyninger mandag.

Naja Højmose Jørgensen, barista hos Urbania Street Food i Fredericia

- Vi bruger ikke vand lige i øjeblikket på grund af forureningen, så vi har købt en masse flasker, som vi bruger i stedet

I stedet for at bruge is fra vores egen maskine, så har vi købt 450 kilo is, som vi bruger.