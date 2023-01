Fredericia ansætter ny direktør for børn og unge

Det bliver Michael Maaløe, der tidligere har været børn og ungedirektør i Randers Kommune, og det ser borgmester Steen Wrist (S) frem til.



- Jeg er tilfreds med, at vi nu får en erfaren direktør, som har prøvet at stå med svære opgaver før. Vi har brug for hans erfaring og hans faglighed til at løse de store udfordringer og potentialer, vi har på området her i kommunen. Alt det skal naturligvis ske i samarbejde med ledere, medarbejdere, samarbejdspartnere og politikere, siger han i en pressemeddelelse.